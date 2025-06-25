Несколько регионов РФ пострадали после ночной атаки ВСУ: карта ударов БПЛА за 25 июня

По данным Минобороны РФ, с 22:45 24 июня до 05:40 25 июня 2025 года дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолетного типа. Из них семь беспилотников были зафиксированы над Ростовской областью, четыре — над Республикой Крым, два — над Краснодарским краем, два — над Курской областью, два — над акваторией Черного моря и один — над Брянской областью. Атаки были пресечены, однако в некоторых регионах зафиксированы повреждения инфраструктуры.