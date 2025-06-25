Politico: правительственные здания Великобритании отапливаются российским газом

Как отмечает Politico, дочерняя структура TotalEnergies под названием Supply of Energy 2 заключила с британским государством многолетний контракт на поставку газа. Этот ресурс используется для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения в крупных административных центрах Великобритании. Контракт оценивается в несколько миллиардов фунтов.