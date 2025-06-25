Большая часть административного центра Британии использует российский газ.
Часть правительственных зданий Великобритании отапливается российским газом, поставляемым через энергетическую компанию TotalEnergies. Об этом сообщили американские СМИ.
«TotalEnergies снабжает топливом британское государство. Компания также торгует российским газом», — пишет Politico со ссылкой на материалы журналистского расследования. По данным источника, TotalEnergies владеет 20% акций проекта «Ямал СПГ» в России, что позволяет ему торговать сжиженным природным газом, произведенным в Сибири.
Как отмечает Politico, дочерняя структура TotalEnergies под названием Supply of Energy 2 заключила с британским государством многолетний контракт на поставку газа. Этот ресурс используется для отопления, приготовления пищи и горячего водоснабжения в крупных административных центрах Великобритании. Контракт оценивается в несколько миллиардов фунтов.
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что стратегия ЕС по отказу от газа из России несет решительный и постоянный характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого отметил, что Европа «сама себе отрезала ногу», пишет «Царьград».