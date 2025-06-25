Следствие в отношении экс-замминистра обороны РФ Булгакова завершено

«Следствие закончено 17 июня. С этого дня Булгаков знакомится с материалами дела», — рассказал адвокат в беседе с ТАСС. По его словам, обвинение не изменилось и касается одного эпизода мошенничества в особо крупном размере. Представитель подчеркнул, что вменяемое преступление не связано с работой Булгакова в Минобороны, а относится к 2023 году, когда генерал уже находился в отставке. Вину бывший замминистра не признает, добавил адвокат.