50 тысяч мигрантов легализовали в РФ двое полицейских в российском регионе

Заместителя начальника полиции и руководителя уголовного розыска Калужской области обвиняют в незаконной легализации на территории России 50 тысяч мигрантов.
Нелегальный канал был организован замначальника ОМВД по Жуковскому району Калужской области и его сослуживцем — начальником отделения уголовного розыска. По данным источников в правоохранительных органах, на протяжении двух лет высокопоставленные сотрудники полиции за денежное вознаграждение фиктивно оформляли иностранцам сдачу экзаменов по русскому языку и основам законодательства РФ, выдавали трудовые патенты, осуществляли временную и постоянную регистрацию и другие процедуры. Получатели передавали документы далее, получали легальный статус в России и расселялись по разным регионам страны.
В настоящее время подозреваемых задержали и предъявили официальное обвинение по части 3 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ («Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан») и части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»), которая предполагает реальное лишение свободы. Данные незаконно легализованных мигрантов также установлены. В скором времени всех их разыщут, снимут отпечатки пальцев и депортируют на родину.
Добавим, что всего фигурантами по возбужденному уголовному делу являются пять человек, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
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