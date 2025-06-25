50 тысяч мигрантов легализовали в РФ двое полицейских в российском регионе

Нелегальный канал был организован замначальника ОМВД по Жуковскому району Калужской области и его сослуживцем — начальником отделения уголовного розыска. По данным источников в правоохранительных органах, на протяжении двух лет высокопоставленные сотрудники полиции за денежное вознаграждение фиктивно оформляли иностранцам сдачу экзаменов по русскому языку и основам законодательства РФ, выдавали трудовые патенты, осуществляли временную и постоянную регистрацию и другие процедуры. Получатели передавали документы далее, получали легальный статус в России и расселялись по разным регионам страны.