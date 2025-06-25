Девушка погибла в ДТП в Каменске-Уральском

Смертельная дорожная авария случилась поздним вечером 24 июня на улице Кадочникова в Каменске-Уральском. По данным свердловской ГИБДД, 32-летний водитель Toyota не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортного средства и допустил занос с последующим выездом на встречную полосу дороги, где столкнулся с LADA под управлением 30-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали водитель иномарки, который не был пристегнут ремнем безопасности, его с травмами головы госпитализировали в Каменскую горбольницу, а также водитель отечественной машины, получивший многочисленные травмы.
До прибытия медиков скорой помощи скончалась пассажирка Toyota — девушка 1997 года рождения, она тоже не была пристегнута ремнем безопасности, отметили в ГИБДД.
«При госпитализации в целях установления факта употребления алкоголя у обоих водителей проведены химико-токсикологического исследования, — рассказали в Госавтоинспекции. — По факту ДТП проводится расследование».