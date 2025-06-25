Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратова. Об этом в среду, 25 июня, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратова, — говорится в его Telegram-канале.
24 июня в аэропортах Внуково и Шереметьево были также введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. В 3:21 того же дня стало известно, что все ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты.
Несмотря на периодическое введение ограничений на прием и выпуск судов, многие авиаперевозчики возобновляют авиасообщение с Россией. Так, авиакомпания «Туркменские авиалинии» объявила о возобновлении рейсов в Россию с 1 мая, сообщается на официальном сайте перевозчика. С 1 мая возобновятся пассажирские полеты по направлениям Ашхабад — Москва — Ашхабад и Ашхабад — Казань — Ашхабад. В авиакомпании уточнили, что билеты уже доступны в авиакассах.