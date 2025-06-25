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В Свердловской области зафиксировали пять случаев нападения змей на детей

Пять детей пострадали от укусов змей.

Источник: Reuters

С начала летних каникул в Свердловской области уже пятеро детей пострадали от укусов змей. Все пострадавшие были доставлены в Областную детскую больницу, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Медики напоминают, что сезон активности змей продолжается с апреля по октябрь и вероятность столкновения с ними в это время остается высокой. Особую осторожность следует соблюдать на природе, в траве и около водоемов, пишет TagilCity.ru.

Ранее сообщалось, что в Ревде змея укусила взрослого мужчину. Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимацию, где ему оказали помощь. После стабилизации состояния его перевели в обычную палату.