В Свердловской области зафиксировали пять случаев нападения змей на детей

С начала летних каникул в Свердловской области уже пятеро детей пострадали от укусов змей. Все пострадавшие были доставлены в Областную детскую больницу, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Медики напоминают, что сезон активности змей продолжается с апреля по октябрь и вероятность столкновения с ними в это время остается высокой. Особую осторожность следует соблюдать на природе, в траве и около водоемов, пишет TagilCity.ru.
Ранее сообщалось, что в Ревде змея укусила взрослого мужчину. Пострадавшего срочно госпитализировали в реанимацию, где ему оказали помощь. После стабилизации состояния его перевели в обычную палату.