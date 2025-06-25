Жительница Самары использовала знания работы кассы для хищения в магазине

22-летняя бывшая сотрудница сетевого магазина в Самаре, зная устройство кассы самообслуживания, похитила товар на сумму свыше 5,5 тысяч рублей. Об рассказали в региональном главке.
Она сканировала один товар, а брала несколько, затем просила старшего кассира подтвердить покупку. Как выяснилось, подтверждение давала её мать, не подозревая о махинациях.
Хищение выявила служба безопасности магазина при просмотре видеозаписей. Обвиняемая признала вину и добровольно возместила ущерб. Дело передано в суд.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о стрельбе у бара «Руки Вверх!» в Самаре.
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