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Жительница Самары использовала знания работы кассы для хищения в магазине

22-летняя бывшая сотрудница сетевого магазина в Самаре, зная устройство кассы самообслуживания, похитила товар на сумму свыше 5,5 тысяч рублей.

22-летняя бывшая сотрудница сетевого магазина в Самаре, зная устройство кассы самообслуживания, похитила товар на сумму свыше 5,5 тысяч рублей. Об рассказали в региональном главке.

Она сканировала один товар, а брала несколько, затем просила старшего кассира подтвердить покупку. Как выяснилось, подтверждение давала её мать, не подозревая о махинациях.

Хищение выявила служба безопасности магазина при просмотре видеозаписей. Обвиняемая признала вину и добровольно возместила ущерб. Дело передано в суд.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о стрельбе у бара «Руки Вверх!» в Самаре.

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