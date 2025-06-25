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В Красноярском крае водители «РостТеха» устроили забастовку из-за низких зарплат

В Красноярске и Зеленогорске водители компании «РостТех» устроили забастовку из-за снижения заработной платы. Об этом сообщают telegram-каналы.

Водители мусоровозов не вышли на работу из-за урезания зарплат.

В Красноярске и Зеленогорске водители компании «РостТех» устроили забастовку из-за снижения заработной платы. Об этом сообщают telegram-каналы.

Водители «РостТеха» собрались улице Качинской в Красноярске. По данным источника, из-за акции мусоровозы не вышли на маршруты, что привело к скоплению отходов на городских свалках. Причиной протеста стало урезание зарплат: водителям компания сократила выплаты на 15%, а инженерам — на 20%.

Отмечается, что к собравшимся приехали глава Минэкологии Красноярского края Владимир Часовитин и прокуроры. В канале подчеркнули, что после встречи с чиновниками и их обещаний разобраться с ситуацией часть сотрудников возобновила работу.