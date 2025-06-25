В Красноярском крае водители «РостТеха» устроили забастовку из-за низких зарплат

Водители «РостТеха» собрались улице Качинской в Красноярске. По данным источника, из-за акции мусоровозы не вышли на маршруты, что привело к скоплению отходов на городских свалках. Причиной протеста стало урезание зарплат: водителям компания сократила выплаты на 15%, а инженерам — на 20%.