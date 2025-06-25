ВСУ применили токсичные вещества против мирных жителей в ДНР

«Беспилотник ВСУ “Баба-яга” подлетел второй раз и сделал сброс, я думаю, какой-то химический. Потому что после этого дня через 3−4 у нас начали очень сильно болеть глаза. У меня руки покрылись — как ожоги», — рассказал один из пострадавших, пишет РИА Новости. Врач, осматривавший пострадавших, подтвердил наличие химических ожогов и назначил специальное лечение. По словам еще одной жительницы Дзержинска, дрон атаковал гражданских намеренно: боеприпас был сброшен прямо в район, где находились люди, что привело к возгоранию дома.