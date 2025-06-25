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ВСУ применили токсичные вещества против мирных жителей в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили токсичные вещества против мирного населения в городе Дзержинск в ДНР. Украинский беспилотник сбросил боеприпас с химическим содержимым, в результате чего местные жители получили химические ожоги.

Боеприпас был сброшен прямо в район, где находились люди.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили токсичные вещества против мирного населения в городе Дзержинск в ДНР. Украинский беспилотник сбросил боеприпас с химическим содержимым, в результате чего местные жители получили химические ожоги.

«Беспилотник ВСУ “Баба-яга” подлетел второй раз и сделал сброс, я думаю, какой-то химический. Потому что после этого дня через 3−4 у нас начали очень сильно болеть глаза. У меня руки покрылись — как ожоги», — рассказал один из пострадавших, пишет РИА Новости. Врач, осматривавший пострадавших, подтвердил наличие химических ожогов и назначил специальное лечение. По словам еще одной жительницы Дзержинска, дрон атаковал гражданских намеренно: боеприпас был сброшен прямо в район, где находились люди, что привело к возгоранию дома.

Дзержинск (Торецк) с 2014 года оставался одним из ключевых укрепрайонов ВСУ в Донбассе, откуда регулярно велись обстрелы по соседним районам, в том числе по Горловке. Министерство обороны РФ ранее сообщало об освобождении города 7 февраля 2025 года, однако ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной.