В Приморье начали снимать первый на Дальнем Востоке полнометражный детский фильм

Сюжет рассказывает о 12-летнем Ване (роль исполняет 11-летний Александр Воронов), который приезжает в лагерь и начинает искать отца-капитана. Съемки проходят не только в «Океане», но и на паруснике «Надежда» и у железнодорожного вокзала Владивостока. В проекте задействованы более 20 юных актеров, а также местные специалисты, что, по словам главы Приморского киноцентра Дмитрия Шевцова, поможет развитию региональной киноиндустрии.