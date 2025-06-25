В Приморье начали снимать первый на Дальнем Востоке полнометражный детский фильм

В Приморье начались съемки художественного фильма для детей «Я стану капитаном» (12+) — первого полнометражного проекта такого масштаба на Дальнем Востоке. Производство киноленты объединило московских и приморских кинематографистов, а премьера запланирована на 2025 год. Об этом проинформировали в региональном правительстве.
Идея фильма возникла у продюсера Ларисы Преториус после успеха ее предыдущей работы — картины «Легенды “Орленка”» (2022). Как отметила кинодеятель, лагерь «Океан» — уникальная локация с особой атмосферой, где можно снять искреннюю историю, вдохновляющую детей всей страны.
Сюжет рассказывает о 12-летнем Ване (роль исполняет 11-летний Александр Воронов), который приезжает в лагерь и начинает искать отца-капитана. Съемки проходят не только в «Океане», но и на паруснике «Надежда» и у железнодорожного вокзала Владивостока. В проекте задействованы более 20 юных актеров, а также местные специалисты, что, по словам главы Приморского киноцентра Дмитрия Шевцова, поможет развитию региональной киноиндустрии.
Проект реализуется при поддержке краевых властей, включая систему рибейтов — возмещение до 40% затрат на производство фильмов в регионе. Это часть стратегии по привлечению кинематографистов и популяризации Приморья как кинолокации.
Планируется, что фильм «Я стану капитаном» станет не только развлекательным, но и познавательным, показывая жизнь детского лагеря, дружбу и мечты его воспитанников.