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В Самарской области водитель «гранты» пострадал в ДТП с фурой на трассе М-5

В Сызранском районе самарского региона произошла авария с участием «гранты» и фуры Dongfeng.

В Сызранском районе самарского региона произошла авария с участием «гранты» и фуры Dongfeng. Подробности рассказали в региональном ГУ МЧС.

Как стало известно, при движении на трассе М-5 на Ульяновск столкнулись «гранта» и большегруз, груженый крошкой ПВХ.

В результате фура опрокинулась, а водитель отечественного автомобиля пострадал и был доставлен в медучреждение.

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