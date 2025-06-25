В Самарской области водитель «гранты» пострадал в ДТП с фурой на трассе М-5

В Сызранском районе самарского региона произошла авария с участием «гранты» и фуры Dongfeng. Подробности рассказали в региональном ГУ МЧС.
Как стало известно, при движении на трассе М-5 на Ульяновск столкнулись «гранта» и большегруз, груженый крошкой ПВХ.
В результате фура опрокинулась, а водитель отечественного автомобиля пострадал и был доставлен в медучреждение.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.