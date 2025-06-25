Двух мужчин задержали за вымогательство 10 млн руб. у сотрудника фирмы в Москве

«В 2023 году в офис коммерческой организации, расположенный на Волгоградском проспекте, пришли двое неизвестных, которые, оказывая психологическое давление и угрожая физической расправой 37-летнему работнику компании, потребовали от него 10 млн руб., ссылаясь на якобы имеющийся долг перед третьим лицом. Мужчина отказался передавать деньги злоумышленникам», — рассказал Васенин.
Он добавил, что в 2024 году вымогатели вновь вышли на связь с потерпевшим.
«Во время очередной встречи они нанесли мужчине множественные удары, после чего скрылись. В дальнейшем подозреваемые продолжали систематически угрожать потерпевшему и членам его семьи физической расправой, требуя передачи денежных средств. В конце мая 2025 года, опасаясь за свою безопасность, гражданин обратился с заявлением в полицию. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленников во дворе жилого дома на Ярославском шоссе», — уточнил представитель МВД.
Васенин пояснил, что вымогателями оказались двое 35-летних мужчин, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
По данному факту следователем следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские проверяют злоумышленников на причастность к другим преступлениям.