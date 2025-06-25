Двух мужчин задержали за вымогательство 10 млн руб. у сотрудника фирмы в Москве

«Во время очередной встречи они нанесли мужчине множественные удары, после чего скрылись. В дальнейшем подозреваемые продолжали систематически угрожать потерпевшему и членам его семьи физической расправой, требуя передачи денежных средств. В конце мая 2025 года, опасаясь за свою безопасность, гражданин обратился с заявлением в полицию. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленников во дворе жилого дома на Ярославском шоссе», — уточнил представитель МВД.