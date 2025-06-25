СКР завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова

Бывшему генералу армии предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным защиты, инкриминируемое преступление, согласно версии следствия, было совершено в 2023 году, уже после ухода Булгакова в отставку, и не связано с периодом его военной службы.