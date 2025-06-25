СКР завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Как сообщил ТАСС представитель защиты экс-чиновника, следствие было окончено 17 июня, после чего Булгаков приступил к ознакомлению с материалами дела.
Бывшему генералу армии предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным защиты, инкриминируемое преступление, согласно версии следствия, было совершено в 2023 году, уже после ухода Булгакова в отставку, и не связано с периодом его военной службы.
Представитель адвоката подчеркнул, что его подзащитный не признает свою вину. В настоящее время Булгаков продолжает находиться в следственном изоляторе. Басманный суд Москвы продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля.
Прежде расследование выявило, что Булгаков, занимая пост заместителя министра обороны, инициировал создание и стал руководителем организованной преступной структуры. Согласно материалам дела, он привлёк к незаконной деятельности своих знакомых, а также нескольких неустановленных лиц, чтобы осуществлять хищение чужого имущества.