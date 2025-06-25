ФСБ задержала в Москве двух агентов разведки Молдавии

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в столице двух разведчиков из Республики Молдова. Они прибыли в Россию, используя поддельные документы, чтобы выполнить задание, направленное против безопасности Российской Федерации. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что задержанные уже дали признательные показания.
«ФСБ в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб», — говорится в сообщении от издания.
Сейчас задержанные находятся под стражей. Эту меру наказания избрал суд. Отмечается, что агенты спецслужб Молдавии прибыли по поддельным документам в Россию и намеревались выполнять задачи, которые направлены на дестабилизации безопасности в РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ задержало двух россиян в Запорожской области. Они планировали теракт в Бердянске. При обыске было обнаружено самодельное взрывное устройство.