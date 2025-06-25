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В российском городе на реке взорвался гидроцикл

В Иркутске проводится расследование инцидента, связанного со взрывом гидроцикла на реке Ангаре.

В Иркутске проводится расследование инцидента, связанного со взрывом гидроцикла на реке Ангаре. Происшествие случилось 24 июня 2025 года в акватории залива «Волчий», на расстоянии семи метров от причала «Каменный».

По словам очевидцев, аквабайк внезапно загорелся. В результате данного происшествия 45-летний мужчина, управлявший водным транспортом, получил травмы.

Прибывшие на место инцидента сотрудники транспортной полиции установили, что пострадавший планировал совершить прогулку на гидроцикле вместе со своим сыном. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, причиной взрыва стало воспламенение топливно-воздушной смеси, что могло быть вызвано неисправностью в системе подачи топлива аквабайка, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

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