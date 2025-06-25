Находкинского Чикатило не будут перевозить во Владивосток

Находкинский Чикатило не будет перевозиться во Владивосток. Он останется в «Черном дельфине». Об этом сообщил ФСИН.
Вчера в социальных сетях и многих изданиях появилась информация, что маньяка Кротова переводят в СИЗО Владивостока из «Черного дельфина». По итогу информацию о переводе осужденного маньяка в возрасте 58 лет опроверг ФСИН.
Напомним, что мужчина осужден за убийство, расчленение 4 девушек в 1990-х годах. Кротов подал жалобу на следователей и заявляет о своей невиновности. Но подтверждения информации о жалобах на следователей нет.
В УФСИН по Оренбургской области не прокомментировали саму жалобу, неизвестно, была ли она на самом деле. Однако перевод маньяка во Владивосток опровергли.