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Находкинского Чикатило не будут перевозить во Владивосток

Информацию о переводе опровергли в ФСИН.

Источник: РИА "Новости"

Находкинский Чикатило не будет перевозиться во Владивосток. Он останется в «Черном дельфине». Об этом сообщил ФСИН.

Вчера в социальных сетях и многих изданиях появилась информация, что маньяка Кротова переводят в СИЗО Владивостока из «Черного дельфина». По итогу информацию о переводе осужденного маньяка в возрасте 58 лет опроверг ФСИН.

Напомним, что мужчина осужден за убийство, расчленение 4 девушек в 1990-х годах. Кротов подал жалобу на следователей и заявляет о своей невиновности. Но подтверждения информации о жалобах на следователей нет.

В УФСИН по Оренбургской области не прокомментировали саму жалобу, неизвестно, была ли она на самом деле. Однако перевод маньяка во Владивосток опровергли.