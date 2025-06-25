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В Новосибирске мужчину лишили свободы за производство 17 кг наркотиков

Он проведет 15 лет в колонии строгого режима.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске уроженца Челябинской области осудили за производство более 17 кг наркотиков. За это мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Установлено, что в 2024 году неустановленное лицо через переписку в мессенджере привлекло жителя Урала к незаконному производству запрещенных веществ на территории Новосибирской области. Мужчина в Мошковском районе в жилом помещении, которое было предоставлено неустановленным лицом, произвел 17 кг наркотиков, — уточнили в ведомстве.

Отбывать срок виновный будет в колонии строгого режима.