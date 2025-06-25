В Новосибирске мужчину лишили свободы за производство 17 кг наркотиков

— Установлено, что в 2024 году неустановленное лицо через переписку в мессенджере привлекло жителя Урала к незаконному производству запрещенных веществ на территории Новосибирской области. Мужчина в Мошковском районе в жилом помещении, которое было предоставлено неустановленным лицом, произвел 17 кг наркотиков, — уточнили в ведомстве.