ФСБ сообщила об аресте двух агентов молдавских спецслужб в Москве

По данным российской спецслужбы, они прибыли в российскую столицу «по документам прикрытия на вымышленные установочные данные». Они намеревались выполнять задания Службы информации и безопасности Молдавии, направленные против безопасности России, заявила ФСБ.
Против агентов завели дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Им грозит до восьми лет лишения свободы. Они дали признательные показания, заявила ФСБ.
В апреле в Крыму был задержан гражданин Молдавии, который по заданию украинских спецслужб собирал данные, в том числе снимки и видеозаписи мест дислокации военной техники и позиций ПВО, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результаты украинских ударов, заявлял ФСБ. В тайника, на который указал задержанный, нашли самодельное взрывное устройство фугасного типа, которое планировалось использовать для подрыва водонасосной станции в Керчи, говорили там. Против Курдоглу возбудили дело по статьям о теракте и незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
В том же месяце ФСБ объявила о выдворении молдавского шпиона Дмитрия Руснака, который, по версии спецслужбы, действовал под дипломатическим прикрытием, общался с высокопоставленными представителями молдавских и украинских спецслужб, в числе которых был начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов.