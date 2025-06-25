ФСБ сообщила об аресте двух агентов молдавских спецслужб в Москве

В апреле в Крыму был задержан гражданин Молдавии, который по заданию украинских спецслужб собирал данные, в том числе снимки и видеозаписи мест дислокации военной техники и позиций ПВО, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результаты украинских ударов, заявлял ФСБ. В тайника, на который указал задержанный, нашли самодельное взрывное устройство фугасного типа, которое планировалось использовать для подрыва водонасосной станции в Керчи, говорили там. Против Курдоглу возбудили дело по статьям о теракте и незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.