В Москве задержали двух агентов молдавской разведки

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве двух агентов молдавской разведки, прибывших в Россию с заданиями, направленными против безопасности страны. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности.
Задержанными являются граждане Молдавии. По данным ФСБ, они приехали в российскую столицу «по документам прикрытия на вымышленные установочные данные» для выполнения заданий молдавской Службы информации и безопасности (разведка и контрразведка).
Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ). Иностранцев заключили под стражу, они дали признательные показания.
Накануне Федеральная служба безопасности сообщала о задержании трех диверсантов в Запорожской области, которые планировали подорвать объект газораспределительной сети в Бердянске.