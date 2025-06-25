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В Москве задержали двух агентов молдавской разведки

У иностранцев были задания, направленные против безопасности России.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве двух агентов молдавской разведки, прибывших в Россию с заданиями, направленными против безопасности страны. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности.

Задержанными являются граждане Молдавии. По данным ФСБ, они приехали в российскую столицу «по документам прикрытия на вымышленные установочные данные» для выполнения заданий молдавской Службы информации и безопасности (разведка и контрразведка).

Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ). Иностранцев заключили под стражу, они дали признательные показания.

Накануне Федеральная служба безопасности сообщала о задержании трех диверсантов в Запорожской области, которые планировали подорвать объект газораспределительной сети в Бердянске.