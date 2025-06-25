Врачи из Екатеринбурга спасли мужчину, выпавшего из окна

— У мужчины были множественные переломы ребер, перелом позвоночника, левого предплечья, костей таза, левой бедренной кости. Состояние усугублял гемопневматоракс — состояние, при котором в грудной полости находятся как воздух, так и кровь, — уточнили в Минздраве.