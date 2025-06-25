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Врачи из Екатеринбурга спасли мужчину, выпавшего из окна

Медики городской больницы № 36 спасли жизнь мужчине, выпавшему из окна.

Источник: Комсомольская правда

Врачи городской больницы № 36 в Екатеринбурге спасли жизнь мужчине, получившему тяжелые травмы после падения из окна. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Хирург, травматолог, нейрохирург и анестезиолог-реаниматолог — оперативно подготовились к приему пациента и установили диагноз в течение получаса после его поступления в противошоковую палату.

— У мужчины были множественные переломы ребер, перелом позвоночника, левого предплечья, костей таза, левой бедренной кости. Состояние усугублял гемопневматоракс — состояние, при котором в грудной полости находятся как воздух, так и кровь, — уточнили в Минздраве.

Первоочередной задачей было вывести больного из шокового состояния, восстановить работу лёгкого и зафиксировать костные отломки.

Врачи стабилизировали состояние пациента, устранили коллапс легкого и зафиксировали отломки костей. Через неделю была проведена повторная операция по синтезу сломанных конечностей.

По словам медиков, подобные травмы часто приводят к летальному исходу. Однако спустя месяц, мужчина восстановил двигательные функции и его выписали на амбулаторное лечение.