Врачи из Екатеринбурга спасли мужчину, выпавшего из окна

Врачи городской больницы № 36 в Екатеринбурге спасли жизнь мужчине, получившему тяжелые травмы после падения из окна. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.
Хирург, травматолог, нейрохирург и анестезиолог-реаниматолог — оперативно подготовились к приему пациента и установили диагноз в течение получаса после его поступления в противошоковую палату.
— У мужчины были множественные переломы ребер, перелом позвоночника, левого предплечья, костей таза, левой бедренной кости. Состояние усугублял гемопневматоракс — состояние, при котором в грудной полости находятся как воздух, так и кровь, — уточнили в Минздраве.
Первоочередной задачей было вывести больного из шокового состояния, восстановить работу лёгкого и зафиксировать костные отломки.
Врачи стабилизировали состояние пациента, устранили коллапс легкого и зафиксировали отломки костей. Через неделю была проведена повторная операция по синтезу сломанных конечностей.
По словам медиков, подобные травмы часто приводят к летальному исходу. Однако спустя месяц, мужчина восстановил двигательные функции и его выписали на амбулаторное лечение.