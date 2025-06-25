Жительница Урала отсудила у энергетиков более 13 миллионов за сгоревший дом

Жительница свердловского городаНевьянска, которая в результате пожара в марте 2023 года потеряла в огне все имущество, отсудила у энергетиков более 13 миллионов рублей. В момент ЧП в доме никого не было, поэтому обошлось без жертв.
«Как установила экспертиза, пожар возник из-за короткого замыкания. Скачки напряжения в электросети, питающей жилой дом, вывели из строя стабилизатор напряжения и он загорелся. Экспертиза показала, что вины собственников жилого дома в коротком замыкании нет», — рассказали в облсуде.
Женщина направила энергосбытовой компании претензию о возмещении ущерба, но она осталась без удовлетворения. Тогда жительница Невьянска обратилась в суд.
Суд принял во внимание выводы экспертов и удовлетворил исковые требования частично, взыскав ущерб более 10 миллионов и 3 миллиона рублей штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.