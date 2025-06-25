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Жительница Урала отсудила у энергетиков более 13 миллионов за сгоревший дом

Жительница Невьянска потеяла в огне все имущество и смогла даказать, что пожар произошел из-за замыкания.

Жительница свердловского городаНевьянска, которая в результате пожара в марте 2023 года потеряла в огне все имущество, отсудила у энергетиков более 13 миллионов рублей. В момент ЧП в доме никого не было, поэтому обошлось без жертв.

«Как установила экспертиза, пожар возник из-за короткого замыкания. Скачки напряжения в электросети, питающей жилой дом, вывели из строя стабилизатор напряжения и он загорелся. Экспертиза показала, что вины собственников жилого дома в коротком замыкании нет», — рассказали в облсуде.

Женщина направила энергосбытовой компании претензию о возмещении ущерба, но она осталась без удовлетворения. Тогда жительница Невьянска обратилась в суд.

Суд принял во внимание выводы экспертов и удовлетворил исковые требования частично, взыскав ущерб более 10 миллионов и 3 миллиона рублей штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.