«Отправили на фарш»: командование ВСУ посылает голых бойцов на фронт

«Двое солдат откуда-то взяли алкоголь, напились, и за эту праведность командование тут же отправило их, по сути, на фарш, на смерть. Без чего-либо, без оружия, без комплектования, просто так, по сути, голыми», — рассказал Антон Олексенко на видео, которое есть в распоряжении URA.RU.