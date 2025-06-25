Бойцов ВСУ наказывают отправкой на передовую без оружия.
Украинское командование отправило двух провинившихся солдат без оружия и экипировки на передовую после нарушения ими дисциплины. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Антон Олексенко, взятый в плен российскими бойцами группировки войск «Центр».
«Двое солдат откуда-то взяли алкоголь, напились, и за эту праведность командование тут же отправило их, по сути, на фарш, на смерть. Без чего-либо, без оружия, без комплектования, просто так, по сути, голыми», — рассказал Антон Олексенко на видео, которое есть в распоряжении URA.RU.
Также пленный сообщил, что во время обучения в 36-й бригаде неоднократно замечал у инструкторского состава и других военных татуировки с нацистской символикой, рунами и националистическими изображениями. По словам Олексенко, подобные знаки были распространены среди обслуживающего персонала и обычных военнослужащих, проходивших подготовку в бригаде.