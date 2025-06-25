В Тольятти женщина ранила мужа ножом в ходе бытового конфликта

В Тольятти задержана женщина, подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему мужу. Подробности рассказали в областном ГУ МВД.
Мужчина 1967 года рождения был госпитализирован с серьезными ножевыми ранениями, полученными во время семейной ссоры. По данным полиции, подозреваемая — его жена 1965 года рождения — нанесла ему несколько ударов кухонным ножом.
Во время застолья с алкоголем между супругами возник конфликт на почве ревности. Женщина признала вину.
В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ей назначен домашний арест.
Ранее мы писали, что в Самаре бывшая сотрудница магазина предстанет перед судом за мошенничество на кассе самообслуживания.
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