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В Тольятти женщина ранила мужа ножом в ходе бытового конфликта

В Тольятти задержана женщина, подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему мужу.

В Тольятти задержана женщина, подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему мужу. Подробности рассказали в областном ГУ МВД.

Мужчина 1967 года рождения был госпитализирован с серьезными ножевыми ранениями, полученными во время семейной ссоры. По данным полиции, подозреваемая — его жена 1965 года рождения — нанесла ему несколько ударов кухонным ножом.

Во время застолья с алкоголем между супругами возник конфликт на почве ревности. Женщина признала вину.

В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ей назначен домашний арест.

Ранее мы писали, что в Самаре бывшая сотрудница магазина предстанет перед судом за мошенничество на кассе самообслуживания.

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