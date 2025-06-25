ВС РФ сбили четыре украинских беспилотника над Крымом

Министерство обороны России сообщило, что в течение ночи над Крымом силами противовоздушной обороны было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата. Атаки были зафиксированы в период с 22:45 до 5:40 по московскому времени. Глава Севастополя Михаил Развожаев ранее заявлял об усилении мер безопасности и обороны на полуострове. По его словам, большинство ракетных и дроновых атак на Крым купируются средствами ПВО еще над морем, не допуская их проникновения вглубь территории.