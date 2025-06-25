Силовики проводят обыски у госсекретаря Дагестана, основателя «Анжи» Магомедова

Магомедов, занимающий пост госсекретаря Дагестана с 2021 года, является заметной фигурой в политике и спорте региона. Ранее он представлял республику в Госдуме VI созыва и стоял у истоков создания футбольного клуба «Анжи», который в своё время гремел на всю страну благодаря амбициозным проектам и звёздным приобретениям.