Появилось видео с показаниями арестованных агентов спецслужб Молдавии

Федеральная служба безопасности России обнародовала кадры, на которых ранее задержанные агенты молдавской разведки дают признательные показания.
«В июне 2024 года был завербован сотрудником главного управления Службы информации и безопасности. Нам сказали, что нам нужно вылететь в Москву для выполнения важных заданий для разведки Республики Молдова», — говорит на видео один из шпионов.
О задержании в российской столице двух граждан Молдавии стало известно в среду, 25 июня. В сообщении ФСБ уточнялось, что они имели задания, направленные против безопасности России.
Мужчинам грозит до восьми лет колонии.
Ранее стало известно, что в Запорожской области выявили группу диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске.