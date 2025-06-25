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Появилось видео с показаниями арестованных агентов спецслужб Молдавии

В Москве задержали двух иностранцев, которые выполняли задания разведки Республики Молдова.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная служба безопасности России обнародовала кадры, на которых ранее задержанные агенты молдавской разведки дают признательные показания.

«В июне 2024 года был завербован сотрудником главного управления Службы информации и безопасности. Нам сказали, что нам нужно вылететь в Москву для выполнения важных заданий для разведки Республики Молдова», — говорит на видео один из шпионов.

О задержании в российской столице двух граждан Молдавии стало известно в среду, 25 июня. В сообщении ФСБ уточнялось, что они имели задания, направленные против безопасности России.

Мужчинам грозит до восьми лет колонии.

Ранее стало известно, что в Запорожской области выявили группу диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске.