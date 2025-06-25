Житель Башкирии избил заступившегося за мать пасынка

Житель Кумертау за избиение пасынка заплатит компенсацию морального вреда. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, ранее приговором суда мужчину признали виновным по статье «нанесение побоев лицом, имеющим судимость», ему назначили наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы.
В октябре 2024 года в вечернее время пьяный подсудимый поссорился с супругой и ударил ее 12-летнего сына, заступившегося за нее. Несовершеннолетнему была причинена физическая боль, что послужило основанием для обращения прокурора в суд.
Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.