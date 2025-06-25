Главу уголовного розыска Калужской области обвинили в легализации 50 000 мигрантов

Скандал с получением мигрантом жилищного сертификата произошел в начале марта этого года. Передача жилищного сертификата гражданам Таджикистана в Нижнекамске возмутила не только местных жителей, но и людей со всей России. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования этого дела. Что известно о скандальной истории — в отдельном материале «Вечерней Москвы».