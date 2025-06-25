Главу уголовного розыска Калужской области обвинили в легализации 50 000 мигрантов

Замначальника ОМВД России по Жуковскому району Калужской области Сергея Григорьева и начальника уголовного розыска Евгения Солопова обвинили в организации схемы незаконной легализации около 50 тысяч мигрантов. Об этом в среду, 25 июня, сообщил СУ СК по региону.
Как сообщили в силовых структурах, в течение двух лет полицейские за денежное вознаграждение помогали иностранцам оформлять документы, включая результаты тестов по русскому языку и знанию российских законов, трудовые патенты, а также временную и постоянную регистрацию. Полученные документы позволяли мигрантам легализоваться в России и свободно перемещаться по стране.
В настоящее время нелегальных мигрантов выявляют и депортируют, передает Telegram-канал СУ СК..
По информации Telegram-канала Mash, задержанные легализовали 50 000 мигрантов.
Скандал с получением мигрантом жилищного сертификата произошел в начале марта этого года. Передача жилищного сертификата гражданам Таджикистана в Нижнекамске возмутила не только местных жителей, но и людей со всей России. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования этого дела. Что известно о скандальной истории — в отдельном материале «Вечерней Москвы».