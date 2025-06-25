Шокирует горожан: дедушка в капроновых колготках ежедневно гуляет в Чертанове

Пенсионер каждое утро гуляет в капроновых колготках в Чертанове. Ровно в 6:00 он выходит в местный парк и шокирует своим внешним видом прохожих. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
— В пикантном виде дед рассекает по местным паркам. Одни невольные свидетели смущенно хихикают, другие — боятся за неокрепшую детскую психику, — передает Telegram-канал.
В апреле индонезийские правоохранители задержали туриста из России, который бегал обнаженным около Национального монумента независимости в Джакарте. По словам туриста, он испытывал сильный стресс и погрузился в депрессию, поэтому решил выйти голым на улицу в качестве жеста отчаяния.