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Шокирует горожан: дедушка в капроновых колготках ежедневно гуляет в Чертанове

Пенсионер каждое утро гуляет в капроновых колготках в Чертанове. Ровно в 6:00 он выходит в местный парк и шокирует своим внешним видом прохожих. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Пенсионер каждое утро гуляет в капроновых колготках в Чертанове. Ровно в 6:00 он выходит в местный парк и шокирует своим внешним видом прохожих. Об этом во вторник, 24 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

— В пикантном виде дед рассекает по местным паркам. Одни невольные свидетели смущенно хихикают, другие — боятся за неокрепшую детскую психику, — передает Telegram-канал.

В апреле индонезийские правоохранители задержали туриста из России, который бегал обнаженным около Национального монумента независимости в Джакарте. По словам туриста, он испытывал сильный стресс и погрузился в депрессию, поэтому решил выйти голым на улицу в качестве жеста отчаяния.