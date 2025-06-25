Шокирует горожан: дедушка в капроновых колготках ежедневно гуляет в Чертанове

В апреле индонезийские правоохранители задержали туриста из России, который бегал обнаженным около Национального монумента независимости в Джакарте. По словам туриста, он испытывал сильный стресс и погрузился в депрессию, поэтому решил выйти голым на улицу в качестве жеста отчаяния.