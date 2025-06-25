Смотрящего за Слободо-Туринским районом приговорили к 16 годам колонии

По версии следствия, Грузин координировал действия организованной группы и следил за кассой — «общаком». Кроме того, он совместно с Максимом Шатиным и Аббасом Гулиевым (дело выделено в отдельное производство) с 2021 по 2022 год вымогал средства у жителей Туринской Слободы под разными предлогами, в частности из-за распространения ими наркотических веществ или в обмен на возврат угнанного автомобиля. В вымогательствах, согласно обвинению, использовалось насилие, участники угрожали потерпевшим «вывезти их в лес», «утопить в реке», «избить палкой».