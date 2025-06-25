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В Самарской области 50-летний водитель «калины» влетел в «гранту»

В Тольятти произошло ДТП с участием «калины» и «гранты».

В Тольятти произошло ДТП с участием «калины» и «гранты». Подробностями поделились в ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, 50-летний мужчина за рулем «калины» не рассчитал дистанцию и врезался в «гранту», которой управляла 52-летняя автоледи.

В результате аварии пострадавшей женщине назначили амбулаторное лечение.

Ранее мы писали о том, что водитель легковушки разбился в аварии с большегрузом.

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