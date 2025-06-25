Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Воронежской областью

12 сентября 2024 года в Пристенском районе Курской области упали дроны Вооруженных сил Украины. На месте их падения также были найдены беспилотники с неразорвавшейся боевой частью. Глава района Виктор Петров, сообщивший о произошедшем, призвал местных жителей не приближаться к найденным дронам, а в случае обнаружения немедленно сообщать об этом в экстренные службы.