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Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Воронежской областью. Об этом в среду, 25 июня, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Воронежской областью. Об этом в среду, 25 июня, сообщает пресс-служба Минобороны России.

— В период с 7.00 мск до 8.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области, — говорится в публикации оборонного ведомства в Telegram.

До этого стало известно, что силы ПВО за ночь ликвидировали 18 украинских беспилотников над территорией России.

12 сентября 2024 года в Пристенском районе Курской области упали дроны Вооруженных сил Украины. На месте их падения также были найдены беспилотники с неразорвавшейся боевой частью. Глава района Виктор Петров, сообщивший о произошедшем, призвал местных жителей не приближаться к найденным дронам, а в случае обнаружения немедленно сообщать об этом в экстренные службы.