ФСБ показала видео с признанием задержанных в Москве молдавских агентов

Задержанные признались в содеянном. Им может грозить до восьми лет лишения свободы. Следствие установило, что их обучали навыкам тайниковых операций, сбору информации и налаживанию контактов. Оба задержанных утверждают, что были завербованы Александром Сырбу, чье изображение представлено на видео.