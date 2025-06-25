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ФСБ показала видео с признанием задержанных в Москве молдавских агентов

ФСБ представила видео с признательными показаниями агентов молдавских спецслужб. Их задержали в Москве по подозрению в деятельности, угрожающей безопасности России.

Источник: Life.ru

Задержанные агенты молдавских спецслужб. Видео © ЦОС ФСБ.

«Нам сказали, что нам нужно вылететь в город Москву для выполнения важного задания разведки республики Молдова», — заявил один из задержанных.

Задержанные признались в содеянном. Им может грозить до восьми лет лишения свободы. Следствие установило, что их обучали навыкам тайниковых операций, сбору информации и налаживанию контактов. Оба задержанных утверждают, что были завербованы Александром Сырбу, чье изображение представлено на видео.

Напомним, ранее сегодня стало известно о задержании в Москве двух агентов молдавских спецслужб. Они прибыли в страну по поддельным документам для проведения деятельности, угрожающей безопасности РФ.