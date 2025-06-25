ФСБ показала видео с признанием задержанных в Москве молдавских агентов

Задержанные агенты молдавских спецслужб. Видео © ЦОС ФСБ.
«Нам сказали, что нам нужно вылететь в город Москву для выполнения важного задания разведки республики Молдова», — заявил один из задержанных.
Задержанные признались в содеянном. Им может грозить до восьми лет лишения свободы. Следствие установило, что их обучали навыкам тайниковых операций, сбору информации и налаживанию контактов. Оба задержанных утверждают, что были завербованы Александром Сырбу, чье изображение представлено на видео.
Напомним, ранее сегодня стало известно о задержании в Москве двух агентов молдавских спецслужб. Они прибыли в страну по поддельным документам для проведения деятельности, угрожающей безопасности РФ.