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В Братском районе пассажирка иномарки погибла в аварии

Водитель «Ниссан Кашкай» разогнался и слетел с дороги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе произошла смертельная авария. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все 24 июня 2025 года около десяти часов вечера на 190 километре федеральной автодороги «Вилюй».

По предварительным данным, 64-летний водитель «Ниссан Кашкай», двигаясь со стороны Тулуна в направлении Братска, превысил скорость. Из-за этого не справился с управлением и слетел с дороги, после авто перевернулось.

— В дорожно-транспортном происшествии тяжелые травмы получила 62-летняя пассажирка иномарки. Она погибла на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи. Водителя госпитализировали, — сообщают в пресс-службе ведомства.

Сейчас полицейские восстанавливают картину произошедшего, проводится проверка.