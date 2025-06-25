В Братском районе пассажирка иномарки погибла в аварии

В Братском районе произошла смертельная авария. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все 24 июня 2025 года около десяти часов вечера на 190 километре федеральной автодороги «Вилюй».
По предварительным данным, 64-летний водитель «Ниссан Кашкай», двигаясь со стороны Тулуна в направлении Братска, превысил скорость. Из-за этого не справился с управлением и слетел с дороги, после авто перевернулось.
— В дорожно-транспортном происшествии тяжелые травмы получила 62-летняя пассажирка иномарки. Она погибла на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи. Водителя госпитализировали, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Сейчас полицейские восстанавливают картину произошедшего, проводится проверка.