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Shot: Силовики проводят обыски у госсекретаря Дагестана Магомедова

Силовики проводят обыски у основателя футбольного клуба «Анжи», госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова. Об этом в среду, 25 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Силовики проводят обыски у основателя футбольного клуба «Анжи», госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова. Об этом в среду, 25 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы материала утверждают, что силовики работают на адресах госслужащего и его родственников.

Магомедов был назначен госсекретарем Республики Дагестан в 2021 году. Помимо этого, он являлся депутатом Государственной думы 6-го созыва, а также основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи», передает Telegram-канал.

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