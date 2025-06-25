Shot: Силовики проводят обыски у госсекретаря Дагестана Магомедова

Силовики проводят обыски у основателя футбольного клуба «Анжи», госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова. Об этом в среду, 25 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
Авторы материала утверждают, что силовики работают на адресах госслужащего и его родственников.
Магомедов был назначен госсекретарем Республики Дагестан в 2021 году. Помимо этого, он являлся депутатом Государственной думы 6-го созыва, а также основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи», передает Telegram-канал.
В Екатеринбурге по делу о получении особо крупной взятки задержали бывших заместителей заочно арестованного экс-главы управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова.
В Башкирии задержали бывших руководителей предприятия «Авангард» — экс-врио гендиректора Станислава Шевчука и его бывшего заместителя Михаила Богоявленского. Что известно о задержании бизнесменов — в материале «Вечерней Москвы».