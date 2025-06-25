Стало известно, кто и зачем тайно втыкает шприцы в юных француженок

Французские средства массовой информации, пребывая в замешательстве, характеризуют ситуацию как «варварские уколы» и «национальный феномен», настаивая на принятии мер против эпидемии подозрительных уколов в публичных пространствах, жертвами которых преимущественно становятся молодые женщины.
Во Франции сложилась традиция масштабно отмечать Всемирный день музыки 21 июня множеством концертов, включая бесплатные, часто проходящие под открытым небом. Однако подобные мероприятия в последнее время превратились для правоохранителей в источник проблем — и не только из-за карманных краж, периодических массовых стычек на окраинах и попыток применения холодного оружия.
После недавних празднований в полицию поступило 145 обращений от людей, пожаловавшихся на уколы шприцами, сделанные им в толпе неизвестными лицами. Речь идет о различных инцидентах по всей стране, имевших разные последствия для пострадавших: кто-то обнаружил лишь след от укола, кому-то стало плохо, некоторым потребовалась госпитализация, передает «Взгляд».
В подобных ситуациях больницам предписано проводить необходимые анализы; не всегда удавалось идентифицировать введенные вещества — возможно, они отсутствовали. Однако сама практика вызывает серьезную тревогу, учитывая, что нестерильный использованный шприц способен стать источником заражения, вплоть до ВИЧ.
Данные видеонаблюдения помогли установить двух злоумышленников, которых задержали, но впоследствии отпустили: один был освобожден по состоянию здоровья, а против второго не хватило улик. В Нанте после музыкальных торжеств за медпомощью обратились 13 человек, но подозреваемые задержаны не были. В Монпелье по жалобе молодой женщины, уколотой в толпе, был арестован гражданин Бангладеша, незаконно находившийся на территории Франции и подлежащий депортации. При нем обнаружили пустой шприц.
Преступления с применением уколов — не новое явление. Ранее французские СМИ активно освещали тему так называемого «наркотика для изнасилования на свидании». После инъекции этим веществом жертвы теряют сознание, становясь легкой добычей для насильников и грабителей, а очнувшись, ничего не помнят. Основной группой риска в подобных преступлениях были молодые женщины. Именно они и составляют большинство пострадавших в нынешней волне варварских или «диких» инъекций, как их именует французская пресса.
Еще в 2022 году Le Point сообщал о тревожной тенденции к подобным уколам во время музыкальных фестивалей и в ночных клубах. Тогда полиция зафиксировала обращения от 1098 человек в разных регионах Франции, но предпринятые меры оказались малорезультативными. Был арестован лишь один нелегальный мигрант из Туниса около 20 лет и двое граждан Турции; у одного из них нашли шприцы и неустановленное вещество.
Прошли годы, и стало ясно, что то, что пытались представить единичными случаями, переросло в массовый характер правонарушений, имеющих как минимум хулиганскую подоплеку, а как максимум — способных нанести серьезный ущерб здоровью. И хотя французские СМИ стараются не фокусироваться на личности подозреваемых, предположения формируются спонтанно. Обычно упоминаются нелегалы и мигранты. Также из некоторых деталей следует, что инициаторами в ряде эпизодов могли быть несовершеннолетние, к которым французское правосудие проявляет крайнюю снисходительность.
И хотя французские СМИ утверждают, что феномен (волны уколов) пока не нашел четкого объяснения, причина очевидна: однотипные повторяющиеся преступления, остающиеся фактически безнаказанными, процветают в условиях правового вакуума. Иными словами, царит полная безнаказанность: наполнил шприц анестетиком, приблизился в толпе к незнакомой девушке, сделал укол и скрылся. Или уколол кого-либо пустым шприцем и исчез, выбросив его. Как показала практика, даже при наличии камер видеонаблюдения преступник может не опасаться последствий, поскольку сам момент укола в плотной толпе часто остается незамеченным, и камеры здесь бессильны.
И хотя привлеченные эксперты, пытаясь оправдать бездействие полиции и властей, заверяют публику, что в большинстве эпизодов серьезного вреда здоровью не причинено и волноваться якобы не о чем, это лишь гарантирует продолжение преступлений. Безнаказанность неизбежно ведет к эскалации криминала. Это означает, в частности, что отныне любое массовое мероприятие во Франции несет потенциальную угрозу для каждого посетителя — за исключением, разумеется, злоумышленников со шприцами в руках.
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