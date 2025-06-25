Стало известно, кто и зачем тайно втыкает шприцы в юных француженок

Еще в 2022 году Le Point сообщал о тревожной тенденции к подобным уколам во время музыкальных фестивалей и в ночных клубах. Тогда полиция зафиксировала обращения от 1098 человек в разных регионах Франции, но предпринятые меры оказались малорезультативными. Был арестован лишь один нелегальный мигрант из Туниса около 20 лет и двое граждан Турции; у одного из них нашли шприцы и неустановленное вещество.