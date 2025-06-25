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В аэропорту Самары 25 июня сняты ранее введенные ограничения на перелеты

25 июня в 01:42 по московскому времени представитель Росавиации сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары Курумоч.

25 июня в 01:42 по московскому времени представитель Росавиации сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары Курумоч.

Таким образом, после более чем 12 часов приостановки авиасообщение в регионе возобновилось. Об этом сообщила ГТРК «Самара».

Напомним, запрет был введен ещё вечером 24 июня из-за угрозы атаки беспилотника. Власти приняли решение обеспечить безопасность гражданской авиации, временно приостановив все взлеты и посадки.

За время действия ограничений было задержано около 30 рейсов, часть из них отменили. Некоторые самолеты, направлявшиеся в Самару, были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Как отметила Росавиация ещё накануне, авиакомпании были вынуждены скорректировать расписание. В частности, «Аэрофлот» отменил несколько рейсов из Казани, Самары и Саратова.

В этот же день, 24 июня, стало известно, что один из БПЛА был обнаружен и успешно сбит над территорией Самарской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, подчеркнув, что угроза была ликвидирована без жертв и разрушений.

Теперь, когда ограничения сняты, аэропорт приступил к постепенному восстановлению авиасообщения. Пассажиров просят следить за актуальным расписанием на онлайн-табло и быть готовыми к возможным корректировкам.

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