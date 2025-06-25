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В Самарской области 66-летний водитель ВАЗ выехал на встречку и вылетел в кювет

В Пестравском районе самарского региона произошел вылет в кювет отечественного авто.

В Пестравском районе самарского региона произошел вылет в кювет отечественного авто. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

По данным ГАИ, утром 24 июня 66-летний мужчина выехал на встречку и, через некоторое время, вылетел в кювет. Машина перевернулась.

Водитель отечественного автомобиля был доставлен в больницу.

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