В Самарской области 66-летний водитель ВАЗ выехал на встречку и вылетел в кювет

В Пестравском районе самарского региона произошел вылет в кювет отечественного авто. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.
По данным ГАИ, утром 24 июня 66-летний мужчина выехал на встречку и, через некоторое время, вылетел в кювет. Машина перевернулась.
Водитель отечественного автомобиля был доставлен в больницу.
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