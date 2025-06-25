Иностранный студент стал жертвой квартирных мошенников в Самаре

В Самаре мошенники обманули 19-летнего иностранного студента при попытке снять жильё. Подробности рассказали в региональном главке.
Молодой человек нашёл объявление о сдаче квартиры в интернете и перевёл «арендодателю» аванс — 15,5 тысячи рублей — по инструкции через банкомат. После получения денег злоумышленник исчез.
Полиция возбудила уголовное дело и ищет виновных.
Мошенники часто действуют в сезон заселения студентов, когда спрос на аренду особенно высок. В МВД напоминают: не переводите предоплату незнакомцам и не заключайте договор, не увидев квартиру лично. При малейших подозрениях — обращайтесь в полицию.
Ранее в Тольятти женщина нанесла несколько ударов кухонным ножом мужу на почве ревности.
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