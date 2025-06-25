Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранный студент стал жертвой квартирных мошенников в Самаре

В Самаре мошенники обманули 19-летнего иностранного студента при попытке снять жильё.

В Самаре мошенники обманули 19-летнего иностранного студента при попытке снять жильё. Подробности рассказали в региональном главке.

Молодой человек нашёл объявление о сдаче квартиры в интернете и перевёл «арендодателю» аванс — 15,5 тысячи рублей — по инструкции через банкомат. После получения денег злоумышленник исчез.

Полиция возбудила уголовное дело и ищет виновных.

Мошенники часто действуют в сезон заселения студентов, когда спрос на аренду особенно высок. В МВД напоминают: не переводите предоплату незнакомцам и не заключайте договор, не увидев квартиру лично. При малейших подозрениях — обращайтесь в полицию.

Ранее в Тольятти женщина нанесла несколько ударов кухонным ножом мужу на почве ревности.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.