ФСБ проводит обыски у основателя «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомедова

ФСБ проводит обыски по 50 адресам Магомедова.
Сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры в проводят обыски у госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомед-Султана Магомедова, возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». Об этом сообщили telegram-каналы со ссылкой на два источника.
ФСБ и Генпрокуратура проводят обыски сразу по 50 адресам, в том числе московским, которые принадлежат Магомедову и его родственникам. Об этом сообщили в новостном telegram-канале о Дагестане и Северном Кавказе «Спросите у Расула». Уголовное дело возбуждено без субъекта, в нем также фигурирует легализация доходов с деятельности нефтебазы с момента приватизации.
Сотрудники органов установили перечень имущества, которое было приобретено Магомедовым после приватизации «Дагнефтебазы» и записано как на него самого, так и на его родственников. Все имущество подлежит конфискации. Отмечается, что также проводятся обыски в кабинете Магомедова в Белом доме.
Официальной информации нет. Корреспондент URA.RU пытался связаться со Следственным комитетом, МВД, правительством Дагестана и пресс-службой ФК «Анжи», однако добиться ответа не удалось.