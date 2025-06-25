ФСБ проводит обыски у основателя «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомедова

ФСБ и Генпрокуратура проводят обыски сразу по 50 адресам, в том числе московским, которые принадлежат Магомедову и его родственникам. Об этом сообщили в новостном telegram-канале о Дагестане и Северном Кавказе «Спросите у Расула». Уголовное дело возбуждено без субъекта, в нем также фигурирует легализация доходов с деятельности нефтебазы с момента приватизации.