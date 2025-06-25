За сутки в Иркутской области за сутки потушили 11 лесных пожаров. Огонь охватил 22,87 гектара в Нижнеудинском, Усть-Удинском, Братском, Нукутском, Заларинском, Зиминском, Киренском, Тайшетском и Куйтунском районах. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.
— Пожары тушили 141 сотрудник лесопожарных формирований с помощью 37 единиц наземной техники и трех вертолетов Ми-8, — уточнили в пресс-службе правительства.
Сегодня утром в Приангарье зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 663,2 гектара. Больше всего очагов в Нижнеудинском районе (13), также пожары действуют в Качугском (3), Казачинско-Ленском, Ольхонском, Заларинском, Зиминском и Катангском районах (по 1). Потушить удалось четыре пожара. Основной причиной возникновения пожаров стали грозы. 11 пожаров действуют в труднодоступной локации Нижнеудинского района, там огонь распространяется по крутым склонам.