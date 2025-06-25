В Иркутской области за сутки потушили 11 лесных пожаров

Сегодня утром в Приангарье зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 663,2 гектара. Больше всего очагов в Нижнеудинском районе (13), также пожары действуют в Качугском (3), Казачинско-Ленском, Ольхонском, Заларинском, Зиминском и Катангском районах (по 1). Потушить удалось четыре пожара. Основной причиной возникновения пожаров стали грозы. 11 пожаров действуют в труднодоступной локации Нижнеудинского района, там огонь распространяется по крутым склонам.