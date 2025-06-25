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Жители Крыма засняли атаку дронов ВСУ на видео

В социальных сетях распространяются кадры ночного налёта беспилотников ВСУ на Крымский полуостров. Видео с характерным звуком работающих моторов БПЛА опубликовал телеграм-канал «Mash на волне».

Источник: Life.ru

Кадры атаки Крыма. Видео © Telegram / «Mash на волне».

«Местные пишут, что как минимум один дрон сбит», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, в течение ночи системами ПВО было уничтожено четыре воздушных цели в небе над Крымом. Воздушная тревога в регионе продолжалась с 22:45 до 5:40 утра по московскому времени.

Всего за минувшие сутки системы противовоздушной обороны России успешно перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшая активность наблюдалась в небе над Ростовской областью, где было нейтрализовано семь воздушных целей. Системы ПВО успешно перехватили беспилотники над другими регионами: четыре БПЛА сбито над Крымом, по два дрона уничтожено в Краснодарском крае и Курской области, ещё два аппарата перехвачены над акваторией Чёрного моря, а один беспилотник сбит в Брянской области.

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