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Суд отправил в СИЗО задержанных в Волгограде подростков

Следователями Советского района Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, которые подозреваются в покушении на сбыт сильнодействующих веществ. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального СК, молодые люди планировали сбыть 7,5 граммов синтетики.

Как ранее сообщалось информагентством, один из них нашел в мессенджере объявление о подработке и согласился выполнять роль закладчика на территории Советского района. Позже он также предложил подзаработать своему другу. Оба были задержаны с поличным на месте преступления.

— По ходатайству следствия в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допросов они полностью признали вину в содеянном в содеянном, — добавили в СУ СК России по Волгоградской области.

Как стало известно ИА «Высота 102», задержанным в Волгограде подросткам всего по 17 лет. Один из них является студентом первого курса ВГИИК, второй учится на третьем курсе технологического колледжа.