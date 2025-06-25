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В Башкирии рабочий по благоустройству рухнул с дерева

Он не удержался и упал на землю с высоты свыше двух метров.

Источник: Башинформ

Гострудинспекция в Башкирии приступила к расследованию несчастного случая, в результате которого пострадал 36-летний работник МКУ «Управление благоустройства Бирска». Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, инцидент произошёл 20 июня на пересечении улиц Уфимский переулок и Комарова в Бирске. Рабочий по благоустройству залез на дерево для спила нависающих веток, но не удержался и упал на землю с высоты свыше двух метров. С тяжёлой травмой его доставили в местную больницу.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, отметили в ведомстве.