В Башкирии рабочий по благоустройству рухнул с дерева

Гострудинспекция в Башкирии приступила к расследованию несчастного случая, в результате которого пострадал 36-летний работник МКУ «Управление благоустройства Бирска». Как пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, инцидент произошёл 20 июня на пересечении улиц Уфимский переулок и Комарова в Бирске. Рабочий по благоустройству залез на дерево для спила нависающих веток, но не удержался и упал на землю с высоты свыше двух метров. С тяжёлой травмой его доставили в местную больницу.