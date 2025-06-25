ФСБ: задержанный агент Молдавии рассказал о поставленных перед ним задачах

Напомним, ФСБ также показала видеозапись с признательными показаниями, которые были даны мужчинами, подозреваемыми в работе на спецслужбы Молдавии. Против них возбуждены уголовные дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ). Обоих мужчин отправили под арест.