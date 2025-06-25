ФСБ: задержанный агент Молдавии рассказал о поставленных перед ним задачах

Один из мужчин, которые были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в работе на разведку Молдавии, рассказал о задачах, которые перед ним поставили кураторы, сообщили в Федеральной службе безопасности.
Ранее российское ведомство проинформировало о том, что в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб. Речь идёт о двух гражданах Молдавии, которые прибыли в Россию по документам прикрытия для осуществления действий, направленных против безопасности РФ.
«Нам сказали, что нужно вылететь в город Москву для выполнения важных заданий для разведки Республики Молдова», — сказал задержанный.
Напомним, ФСБ также показала видеозапись с признательными показаниями, которые были даны мужчинами, подозреваемыми в работе на спецслужбы Молдавии. Против них возбуждены уголовные дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ). Обоих мужчин отправили под арест.