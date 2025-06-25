ФСБ обыскивает московские адреса госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи»

ФСБ и Генпрокуратура проводит обыски по 50 адресам Магомедова, в их числе — московские, которые принадлежат ему или его родственникам, пишет telegram-канал о новостях Дагестана и Северного Кавказа «Спросите у Расула». Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту нелегальной приватизации «Дагнефтебазы» и легализации доходов с нее.