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Доставщики еды устроили драку во дворе на юге Москвы

Доставщики еды устроили драку во дворе на улице Генерала Белова на юге столицы. Об этом в среду, 25 июля, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

Доставщики еды устроили драку во дворе на улице Генерала Белова на юге столицы. Об этом в среду, 25 июля, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как группа мужчин громко выясняет отношения возле детской площадки. После этого начинается драка, некоторые участники конфликта покинули место на белом автомобиле.

— Ночная драка на улице Генерала Белова — грешат на сотрудников службы доставки, которые часто устраивают «совещания» во дворе. Больше всего жалко белую машину, которая так испугалась, что даже сбежала — от кулаков подальше, — написали в Telegram-канале.

Ранее в Арсеньеве Приморского края на стройплощадке произошел конфликт между рабочими из Северной Кореи и Узбекистана. Инцидент случился во время строительства горнолыжного курорта.