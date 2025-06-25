Доставщики еды устроили драку во дворе на юге Москвы

Доставщики еды устроили драку во дворе на улице Генерала Белова на юге столицы. Об этом в среду, 25 июля, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».
На опубликованных в Сети кадрах видно, как группа мужчин громко выясняет отношения возле детской площадки. После этого начинается драка, некоторые участники конфликта покинули место на белом автомобиле.
— Ночная драка на улице Генерала Белова — грешат на сотрудников службы доставки, которые часто устраивают «совещания» во дворе. Больше всего жалко белую машину, которая так испугалась, что даже сбежала — от кулаков подальше, — написали в Telegram-канале.
Ранее в Арсеньеве Приморского края на стройплощадке произошел конфликт между рабочими из Северной Кореи и Узбекистана. Инцидент случился во время строительства горнолыжного курорта.