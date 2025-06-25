Минкульт России отсудил 72 миллиона рублей у создателей «Вия»

Арбитражный суд Московского округа взыскал с компании ООО «РФГ корп» (она же — «Русская фильм группа», РФГ) 72 миллиона рублей в пользу Минкульта. Об этом в среду, 25 июня, пишут «Ведомости».
Причиной взыскания стал иск Минкульта из-за фильма «До полной луны один переход». Сообщается, что в 2018 году ведомство выделило 60 миллионов рублей на съемки фильма, который так и не вышел. Субсидия ведомства стала основной частью взыскиваемой суммы.
В апреле этого года главу «Русской фильм группы» Алексея Петрухина признали банкротам и отправили в колонию строгого режима на четыре года за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Наибольшую известность компании принес фильм «Вий 3D», снятый по мотивам повести Николая Гоголя, передает газета.
Ранее Генпрокуратура России через суд также потребовала взыскать 3,2 миллиарда рублей с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также некоторых коммерсантов. Эти средства, по версии следствия, были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Помимо этого, суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития более 4,1 миллиарда рублей. Дела, связанные со строительством укреплений на границе с Украиной в Курской области, были переданы на рассмотрение из регионального УМВД в Москву.