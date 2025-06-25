Минкульт России отсудил 72 миллиона рублей у создателей «Вия»

В апреле этого года главу «Русской фильм группы» Алексея Петрухина признали банкротам и отправили в колонию строгого режима на четыре года за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Наибольшую известность компании принес фильм «Вий 3D», снятый по мотивам повести Николая Гоголя, передает газета.