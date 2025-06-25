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В Приморье нашли тело пропавшей во время купания 13-летней девочки

По факту гибели 13-летней девочки в Приморском крае возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В ходе поисково-спасательной операции в районе реки Уссури в Приморском крае было обнаружено тело 13-летней девочки, которая пропала в понедельник, 23 июня. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Приносим свои соболезнования родным и близким погибшей», — говорится в публикации ведомства.

Напомним, инцидент произошел в начале недели. Две девочки, 11 и 13 лет, плавали в реке Уссури. Сильное течение утянуло их на глубину. Местный рыбак бросился в воду и сумел спасти одного ребенка. Поисками второй школьницы занимались экстренные службы и волонтеры.

Ранее сообщалось, что пропавших в Оренбургской области школьниц нашли мертвыми.