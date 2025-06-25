В Приморье нашли тело пропавшей во время купания 13-летней девочки

Напомним, инцидент произошел в начале недели. Две девочки, 11 и 13 лет, плавали в реке Уссури. Сильное течение утянуло их на глубину. Местный рыбак бросился в воду и сумел спасти одного ребенка. Поисками второй школьницы занимались экстренные службы и волонтеры.